В Уфе благоустроят 2 сквера

Как сообщили в мэрии города, благоустраивать будут сквер Памяти (рядом с домом ул. Зеленая, 1). Он станет многофункциональным общественным пространством.

Сквер сохранит свое мемориальное значение, но добавит новые возможности для отдыха. В нем появятся современная детская игровая и спортивная площадки, обновятся пешеходные дорожки.

Также благоустроят сквер имени Рихарда Зорге (ул. 50 лет СССР, рядом с домом №9). Он превратится в уютное место для тихого и семейного досуга. Здесь установят металлическую стелу с силуэтом разведчика, обновят пешеходные дорожки, смонтируют новые детскую и спортивную площадки, проведут работы по модернизации освещения и системы водоотведения.