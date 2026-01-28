Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе благоустроят 2 сквера

В 2026 году Уфа продолжит преобразование общественных пространств по нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы затронут два сквера в Калининском и Октябрьском районах.

Рендер: администрация Уфы

Как сообщили в мэрии города, благоустраивать будут сквер Памяти (рядом с домом ул. Зеленая, 1). Он станет многофункциональным общественным пространством.

Сквер сохранит свое мемориальное значение, но добавит новые возможности для отдыха. В нем появятся современная детская игровая и спортивная площадки, обновятся пешеходные дорожки.

Также благоустроят сквер имени Рихарда Зорге (ул. 50 лет СССР, рядом с домом №9). Он превратится в уютное место для тихого и семейного досуга. Здесь установят металлическую стелу с силуэтом разведчика, обновят пешеходные дорожки, смонтируют новые детскую и спортивную площадки, проведут работы по модернизации освещения и системы водоотведения.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: