Экс-директор «Агидельводоканала» пойдет под суд за присвоение 440 тыс. рублей

Следствие считает, что в июне 2024 года мужчина обратился к бывшему подрядчику, ранее выполнявшему работы для МУП, с просьбой оформить счет на оплату якобы оказанных им транспортных услуг на сумму более 360 тыс. рублей.

Полученные деньги глава предприятия потратил по своему усмотрению.

Кроме того, им была приобретена роторная косилка по завышенной стоимости, часть денег продавец вернул в качестве отката. Также за счет бюджетных средств экс-руководитель купил запасные части для личного автомобиля и машины супруги.

Общий ущерб превысил 440 тыс. рублей. Взыскание этой суммы в судебном порядке инициировано прокурором. Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.