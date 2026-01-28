Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане построят инновационный завод за 10 млрд рублей

Минэкономразвития России включило «Туканский металлургический комплекс» в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Белорецк».

Фото: правительство Башкортостана

Компания построит завод по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун.

Он будет работать на основе инновационной, экологически щадящей технологии FCIT. Резидент будет поставлять первородное железо для предприятий металлургии, машиностроения и оборонной отрасли. Эта продукция востребована не только на российском, но и на экспортных рынках, в том числе в Китае.

Реализация проекта завершится в 2030 году, будет создано 157 рабочих мест. До конца второго квартала 2026 года инициатор проекта разработает проектную документацию, получит разрешение на строительство и заключит договор аренды на земельный участок.

Строительно-монтажные работы завершат в 2027 году, а в 2028 планируют выйти на проектную мощность по реализации гранулированного чугуна.

Согласно проекту, завод мощностью 332,5 тыс. тонн в год займет менее 15 га земли и обеспечит экологически чистое производство с замкнутой системой водооборота.

