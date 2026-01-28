В Уфе в 2026 году продолжат благоустройство центральных улиц

На совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в 2024 году к 450-летию города отремонтировали фасады 19 объектов культурного наследия, а в 2025 отреставрировали четыре исторических здания.

В планах на 2026 год – завершить восстановление Дома Душиных (Коммунистической, 63) и капремонт Детсада №4 (Октябрьской революции, 13).

Также в историческом центре Уфы продолжатся масштабный проект по обновлению тротуаров и перемещение прокодов под землю. В этом году работы пройдут на участках улиц Советской, Ленина, Достоевского, Чернышевского и Цюрупы.