Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе в 2026 году продолжат благоустройство центральных улиц

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел «Час общественных пространств». На нем, в частности, обсудили вопросы благоустройства улиц и обновления исторических зданий Уфы.

На совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в 2024 году к 450-летию города отремонтировали фасады 19 объектов культурного наследия, а в 2025 отреставрировали четыре исторических здания.

В планах на 2026 год – завершить восстановление Дома Душиных (Коммунистической, 63) и капремонт Детсада №4 (Октябрьской революции, 13).

Также в историческом центре Уфы продолжатся масштабный проект по обновлению тротуаров и перемещение прокодов под землю. В этом году работы пройдут на участках улиц Советской, Ленина, Достоевского, Чернышевского и Цюрупы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: