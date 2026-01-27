В Башкортостане модернизация здравоохранения продолжится до 2030 года

Одно из таких изменений – продление обновления первичного звена здравоохранения до 2030 года.

На эти цели в бюджете РФ предусмотрено более 447 млрд рублей. В программу добавлено создание сосудистых отделений и онкоцентров.

Андрей Назаров поручил Минздраву Башкортостана обеспечить синхронизацию региональной программы с федеральными задачами.

В Уфе первую поликлинику по программе модернизации медучреждений сдали в конце 2024 года. Первоначально программа была рассчитана на пять лет и подразумевала не только капитальный ремонт, но и закупку современного оборудования.