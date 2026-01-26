В Башкортостане инфляция стала самой низкой за 5 лет

Согласно комментарию Центробанка, в целом за год продукты питания в республике подорожали на уровне инфляции, непродовольственные товары – ниже общего роста цен, а услуги – выше.

Больше всего за год в регионе подешевели яйца и овощи, средства связи и телерадиотовары, а также турпутевки за рубеж.

В числе самых подорожавших товаров и услуг ­– еда в общепите, чай и кофе, печатные издания, жилищно-коммунальные услуги и аренда квартир.

В целом по России в декабре годовая инфляция замедлилась до 5,6% после 6,6% в ноябре.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране опустится до 4-5% в 2026 году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.