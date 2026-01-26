Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане капитан полиции получил более 3 лет тюрьмы за взятки

Стерлитамакским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения.

Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получил взятку в 50 тыс. рублей через посредника за обеспечение успешной сдачи теоретического экзамена и получения водительского удостоверения.

Кроме того, он совершил служебный подлог — внесение ложных сведений об успешной сдаче экзамена.

Подсудимый вину не признал. Суд счел его виновным и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей, а также на три года запретил работать в органах и лишил звания капитан полиции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: