В Башкортостане капитан полиции получил более 3 лет тюрьмы за взятки

Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом, получил взятку в 50 тыс. рублей через посредника за обеспечение успешной сдачи теоретического экзамена и получения водительского удостоверения.

Кроме того, он совершил служебный подлог — внесение ложных сведений об успешной сдаче экзамена.

Подсудимый вину не признал. Суд счел его виновным и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей, а также на три года запретил работать в органах и лишил звания капитан полиции.