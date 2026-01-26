В Уфе за выходные задержали 34 нетрезвых водителя

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 77 ДТП – значительно больше, чем обычно. Пострадали пять человек.

В частности, вчера, 25 января, в 12 часов дня на улице Пугачева 29-летний водитель Volkswagen Polo, не справившись с управлением, врезался в столб. 27-летний пассажир с травмами был госпитализирован.

Пресечено 689 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (77), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (40) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).

Кроме того, оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.

Задержали 34 водителя в состоянии опьянения, еще 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.