«Пункт назначения»: в Башкортостане арматура из проезжавшей машины упала на легковой автомобиль

Из проезжавшего мимо автомобиля на легковушку упала арматура. В результате пострадал 16-летний подросток: он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и раны.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сегодня, 26 января, сообщил о том, что на данный момент состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В стационаре ему провели необходимые обследования, сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.