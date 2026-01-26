Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Пункт назначения»: в Башкортостане арматура из проезжавшей машины упала на легковой автомобиль

Несчастный случай «как в кино» произошел в субботу, 24 января, на трассе в Благовещенском районе. К счастью, обошлось без жертв.

Из проезжавшего мимо автомобиля на легковушку упала арматура. В результате пострадал 16-летний подросток: он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и раны.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сегодня, 26 января, сообщил о том, что на данный момент состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В стационаре ему провели необходимые обследования, сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: