Инфляция в Башкортостане в декабре была выше средней по стране

Годовая инфляция в Башкортостане в декабре 2025 года составила 6,34% против 6,71% месяцем ранее – причины замедления объяснили в Банке России.

Согласно комментарию регулятора, в декабре и в целом за год заметнее всего подорожали услуги. Продукты питания и непродовольственные товары за месяц подорожали чуть меньше.

За год еда подорожала на уровне инфляции, а непродовольственные товары – заметно меньше.

С исключением сезонности рост цен в декабре ускорился. Основные факторы – повышенный спрос на ряд непродовольственных товаров и перенос в цены возросших издержек по отдельным услугам. При этом некоторые поставщики услуг разово повысили цены с учетом ранее накопленных расходов.

Инфляция в Башкортостане в декабре 2025 года была выше средней по стране (5,59%).

