В Башкортостане за неделю подорожали огурцы и помидоры, дешевеют яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,32%), помидоры (4,04%), бананы (2,15%), яблоки (1,72%) и печенье (1,61%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (1,28%), черный чай (1,22%), пшено (1,07%), подсолнечное масло (1%), морковь (0,98%) и яйца (0,77%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.