Башкортостан занял 40 строчку в рейтинге безопасности регионов

В России, по данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1 771 174 преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов, как и ранее, стала Чеченская Республика, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тыс. жителей, при общероссийском уровне 121 преступление.

В топ-5 также Ингушетия (37,4), Дагестан (41,6), Кабардино-Балкария (69,2) и Адыгея (75,1).

Башкортостан в рейтинге занял только 40 строчку: в 2025 году на 10 тыс. жителей приходилось 121,6 зарегистрированного преступления, в том числе 34 тяжких и особо тяжких.

Впрочем, ситуация улучшается: за год этот показатель снизился на 4,1%, а по тяжким – на 6,5%.