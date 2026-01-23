В Башкортостане на «Инвестчасе» одобрили 4 проекта стоимостью более 300 млн рублей

В ходе заседания четыре проекта были одобрены к получению льгот и преференций от государства.

1. Директор компании «СтройЗаказ» Евгений Пчелин представил проект строительства в Стерлитамаке торговых рядов «Шахтау». Это будет современный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем вложений – 185 млн рублей. В работе на новой площадке заинтересованы торговые сети и маркетплейсы, а также заведения общепита.

2. О планах строительства многофункционального комплекса «Ихлас» в селе Толбазы Аургазинского района рассказал коммерческий директор компании «Статус Уфа» Рамиль Ахметов.

Проект стоимостью 50 млн рублей предусматривает создание современной инфраструктуры для оказания жителям различных услуг, включающих кафе, пекарню, торговые ряды, аптеку и детскую площадку. Запуск объекта позволит создать 15 новых рабочих мест.

3. Еще один центр обслуживания населения намерена построить в селе Чуваш-Кубово Иглинского района компания «Гуд Хэндс». Этот объект будет включать парикмахерскую, ремонтную мастерскую, химчистку и ателье. Объем инвестиций составит 30 млн рублей. Запуск центра позволит создать девять рабочих мест.

4. Проект создания круглогодичной базы отдыха в Бурзянском районе представил директор компании «Сенсия» Дмитрий Кудрявцев.

На участке планируют возвести 13 домиков для гостей, пункт проката туристического оборудования, беседки с мангальными зонами, а также оборудовать детскую игровую площадку и стоянку для кемперов (автодомов).

Общий объем инвестиций – 48,7 млн рублей. Реализация инициативы позволит создать шесть рабочих мест.