В Башкортостане показатель обеспеченности жильем выше среднего по России

По итогам 2025 года обеспеченность жильем в Башкортостане выросла до 31,1 кв. м на человека.

Фото: правительство Башкортостана

Об этом сегодня, 23 января, заявили в правительстве республики. Этот показатель выше среднего по России.

«Успешно реализованы мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, показатели перевыполнены на 15%.

Обновлено 14,4% жилищного фонда, а плановое значение по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах перевыполнено на 2,44%, или на 16,5%», – рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов.

На сегодняшний день в регионе силами 136 застройщиков возводится более 3,2 млн кв. м многоквартирного жилья.

