В Уфе временно перекроют Восточный выезд

Минтранс Башкортостана предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Движение на платной дороге Восточный выезд перекроют завтра, 23 января 2026 года, с 0:00 до 5:00.

Полностью закроют движение по направлению в сторону Уфы. Въезды со стороны федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка также будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением монтажа конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

