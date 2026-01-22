В Башкортостане будут штрафовать за продажу энергетиков

Закон касается административной ответственности за нарушение ограничений в области продажи безалкогольных энергетиков.

Ранее было принято решение запретить на территории республики их продажу в образовательных и медицинских учреждениях, в организациях культуры, физической культуры и спорта. Теперь для нарушителей вводятся штрафы:

– для граждан – 3-4 тыс. рублей за первое нарушение и 4-5 тыс. рублей за повторное;

– для должностных лиц – 30-40 тыс. рублей за первое нарушение и 40-50 тыс. рублей за повторное;

– для юридических лиц – 150-200 тыс. рублей за первое нарушение и 200-250 тыс. рублей за повторное.