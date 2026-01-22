Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан вошел в топ-5 регионов по затратам на улучшение дорог

Аналитическое агентство «Промрейтинг» провело исследование общих расходов бюджетов всех уровней в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2024-2025 годы.

В 2025 году Башкортостан вошел в топ регионов с максимальным финансированием по этому нацпроекту, заняв пятую строчку.

За прошлый год общая сумма финансирования работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республике составила более 16,6 млрд рублей.

Наибольшие расходы – в Московской бласти (более 48,7 млрд рублей), следом идут ХМАО – Югра (более 26,9 млрд рублей), Саха (почти 20,4 млрд рублей) и Нижегородская область (более 17,6 млрд рублей).

Для сравнения, в Татарстане потратили почти 14,2 млрд рублей, в Свердловской области - почти 14 млрд рублей.

По итогам 2024 года Башкортостан в топ-10 регионов с максимальным финансированием по нацпроекту не вошел.

