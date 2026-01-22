Суд Уфе отправил в тюрьму сотрудников фейкового реабилитационного центра

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении шестерых лиц в возрасте от 26 лет до 51 года.
Как сообщили в прокуратуре, житель Уфы зарегистрировал коммерческую организацию для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью.
В последующем в свою деятельность они вовлекли еще семерых участников.
Сотрудники «рехаба» принудительно доставили в него четверых жителей, к ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки.
Трое получили пять и пять с половиной лет колонии особого и строгого режимов, еще у двоих наказание условно, установлен испытательный срок на 4 года каждому. Одной из соучастниц исполнение отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
