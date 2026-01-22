Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане ищут инвестора для строительства птицеводческого комплекса за 356 млн рублей

Корпорация развития Башкортостана разработала новое инвестиционное предложение, которое предполагает создание птицеводческого комплекса.

Рендер опубликовало правительство Башкортостана

Птицеводческий комплекс с размещением порядка 265 тыс. птиц хотят построить в Аскинском районе.

По предварительным расчетам объем инвестиций составит 356 млн рублей с созданием 24 новых рабочих мест.

Заявлено, что в этом районе есть сырьевые и трудовые ресурс, потребность в продукции фермерских хозяйств тоже растет. Кроме того, географическое положение Аскинского района позволит производителю поставлять продукцию не только по республике, но и в соседние регионы.

Помимо прогнозных финансовых показателей, в инвестиционном предложении отображены меры господдержки, на которые сможет рассчитывать инвестор: включение проекта в перечень приоритетных, предоставление налоговых льгот, возможность аренды земельного участка без торгов, получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, гранта «Агростартап», а также гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: