Следующий HSE Creative Day пройдет 31 января в Уфе

HSE Creative Day – это проект Школы дизайна НИУ ВШЭ, стартовавший в конце 2025 года. В рамках этого проекта эксперты и преподаватели Школы проводят просветительские и образовательные мероприятия в разных городах России.
Основная цель HSE Creative Day – совместно с представителями креативных индустрий на местах формировать новую повестку развития отрасли, знакомиться и строить совместные планы по реализации различных инициатив, мероприятий и идей.
Спикерами выступают практики индустрии, которые знают креативную сферу изнутри и имеют большой опыт в преподавании и подготовке творческих проектов.
Следующий Creative Day пройдет в Уфе 31 января с 12:00 до 16:00 в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса по адресу: ул. Заки Валиди, 32/2Б.
В программе лекции, интерактивные мастер-классы, живое общение, сессия вопросов и ответов и увлекательные дискуссии с локальными представителями креативных индустрий при поддержке стратегического партнера – редакции «Уфа.Собака.ru».
Подробности и регистрация – на официальном сайте
