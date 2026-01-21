Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Следующий HSE Creative Day пройдет 31 января в Уфе

HSE Creative Day – это проект Школы дизайна НИУ ВШЭ, стартовавший в конце 2025 года. В рамках этого проекта эксперты и преподаватели Школы проводят просветительские и образовательные мероприятия в разных городах России.

Основная цель HSE Creative Day – совместно с представителями креативных индустрий на местах формировать новую повестку развития отрасли, знакомиться и строить совместные планы по реализации различных инициатив, мероприятий и идей.

Спикерами выступают практики индустрии, которые знают креативную сферу изнутри и имеют большой опыт в преподавании и подготовке творческих проектов.

Следующий Creative Day пройдет в Уфе 31 января с 12:00 до 16:00 в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса по адресу: ул. Заки Валиди, 32/2Б.

В программе лекции, интерактивные мастер-классы, живое общение, сессия вопросов и ответов и увлекательные дискуссии с локальными представителями креативных индустрий при поддержке стратегического партнера – редакции «Уфа.Собака.ru».

Подробности и регистрация – на официальном сайте

