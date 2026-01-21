Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане продолжается рост заболеваемости гонконгским гриппом

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

По данным Роспотребнадзора, на третьей неделе отмечается ожидаемый сезонный рост заболеваемости на 13,9% относительно предыдущих праздничных недель.

При этом в ведомстве отметили, что ситуация контролируемая и стабильная.

39,8% заболевших – дети.

В циркуляции преобладают вирусы гриппа. Среди них доминирует штамм А(H3N2) – так называемый гонконгский грипп.

Этот штамм гриппа впервые зафиксировали в 1968 году в Гонконге, он быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию, которая унесла около миллиона жизней. Примечателен быстрым ухудшением состояния, резким повышением температуры до 39°-40°, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью, слабостью.

Есть ли вакцинация от гонконгского гриппа?

