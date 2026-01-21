Инфляция в Башкортостане в декабре замедлилась до 6,34%

Инфляция в Башкортостане в декабре 2025 года составила 6,34% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%;

август – 8,03%;

сентябрь – 8,23%;

октябрь – 8,07%;

ноябрь – 6,71%.

То есть в сентябре инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, затем вернулась к снижению.

Официального комментария от регулятора пока нет. Ноябрьское замедление связывали с тем, что многие товары и услуги подешевели из-за укрепления рубля и снижения спроса.