Инфляция в Башкортостане в декабре замедлилась до 6,34%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам декабря 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в декабре 2025 года составила 6,34% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%;
июль – 8,58%;
август – 8,03%;
сентябрь – 8,23%;
октябрь – 8,07%;
ноябрь – 6,71%.
То есть в сентябре инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, затем вернулась к снижению.
Официального комментария от регулятора пока нет. Ноябрьское замедление связывали с тем, что многие товары и услуги подешевели из-за укрепления рубля и снижения спроса.
Комментарии (0)