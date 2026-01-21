Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Мужчины являются членами запрещенной в России международной террористической организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии.

Сообщники попали в поле зрения органов безопасности при сборе сведений об отделе полиции в Уфе, где планировали совершить теракт.

Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы задержан.

