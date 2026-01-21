В Уфе на время проведения работ перекроют несколько улиц

С 21 января по второе февраля 2026 году перекроют:

– четную сторону улицы Научной (в районе проспекта Октября, 71/3 и 71/4);

– две полосы на нечетной стороне Революционной (в районе Ленина, 61).

Также с 21 января по 20 марта перекроют половину проезжей части на улице Чкалова на участке от дома с адресом улица Союзная, 35/2 до Чкалова, 127.

Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.