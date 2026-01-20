В Уфе подорожает проезд в автобусах

Повысится цена билета на следующих маршрутах.

С первого февраля:

– все маршруты АО «Башавтотранс» – до 46 рублей (по карте «Алга» – до 42 рублей);

– №207, №209, №218, №228, №230, №232, №235, №244, №246, №249, №262к, №266, №270 – до 46 рублей.

С 16 февраля:

– №208 – до 40 рублей.

В мэрии повышение цен объяснили ростом цен на топливо, запчасти и ремонтные работы, а также дороговизной обслуживания.