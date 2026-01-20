Башкортостан потратит более 1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

По словам главы правительства, в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направили более миллиарда рублей.

Также запустят 18 ключевых мероприятий по воде, теплу и водоотведению в 14 муниципалитетах, отремонтируют 400 км автодорог и 1,5 тыс. погонных метров мостов, построят западный обход Толбазов.

Продолжится и газификация: когда завершат 11 межпоселковых газопроводов почти на 126 км, газ придет почти в 2800 домов. В план на этот год вошли также 101 населенный пункт и 124 СНТ.

Кроме того, сейчас идет второй этап программы по переселению людей из аварийного жилья – в первом квартале направят средства на расселение 13,3 тыс. кв. м.