Радий Хабиров подтвердил приостановку программы «Башкирские дворики»

Ранее мы писали о том, что в 2026 году в связи с сокращением объема финансирования программы будут благоустраивать только отдельные дворы и восстанавливать те детские площадки, которые потрепали за последние годы.

Сегодня, 19 января, на совещании в правительстве Радий Хабиров подтвердил, что новых проектов в этой сфере пока ждать не стоит.

«Я хотел обратить внимание на это: мы приняли решение действительно в этом году те деньги небольшие, какие были, направить не на новые дворики, а обернуться, потому что мы эти дворики делаем с 2019 года, полторы тыщи их налупили, как говорится, и у них, естественно, есть износ.

Мы договаривались, что дадим деньги – пожалуйста наведите там порядок. А на следующий год мы будем выходить на более-менее ровную траекторию, и там уже начнем вновь эту программу.

Мы понимаем ценность этой программы и то, как ее ждут жители. Но пока мы действуем в рамках имеющихся ресурсов.

Текущие ресурсы направляем на, подчеркиваю, восстановление, поэтому контрольное управление должно очень хорошо поработать в этот сезон», – сказал глава региона.