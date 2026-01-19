В Уфе за выходные произошло 58 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 622 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (82), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (23) и не уступавшие дорогу пешеходам (48).

Кроме того, оштрафовали 47 пешеходов-нарушителей.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.