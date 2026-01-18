Снег и морозы: погода в Уфе 19-23 января

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца не будет совсем, зато будут снег и морозы.

Понедельник, 19 января: до -8°, облачно, снег, в ночь на вторник – -14°, небольшой снег.

Вторник, 20 января: до -8°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на среду – -18°, небольшой снег.

Среда, 21 января: до -12°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -20°, временами небольшой снег.

Четверг, 22 января: до -13°, облачно, небольшой снег, в ночь на пятницу – -21°, небольшой снег.

Пятница, 23 января: до -16°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -26°, небольшой снег.