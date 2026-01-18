Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане резко подорожали овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (26,37%), помидоры (15,58%), капуста (10,33%), свекла (7,41%), картофель (3,43%), морковь (3,36%), лук (1,98%).

Также поднялись цены на яйца (2,76%), яблоки (3,53%), свинину (1,73%) и вермишель (1,63%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели пшено (2,19%), сахар (1,86%), гречка (1,56%), сливочное масло (1,28%) и рыба (1,13%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

