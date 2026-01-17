В Башкортостане построят центр обработки данных за 380 млн рублей

ООО «Синтора» планирует построить центр обработки данных, вложив более 380 млн рублей – об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Центр станет вторым в Благовещенске.

Проект уже активно реализуется, запуск намечен на четвертый квартал 2026 года, выход на полную мощность в 2027 году.

«Для нас это крайне важное направление. Сегодня устойчивость бизнеса и государственных сервисов напрямую зависит от того, где и как хранятся и обрабатываются данные. Новый ЦОД даст организациям Башкортостана и других регионов доступ к надежной инфраструктуре: вычислительным мощностям, хранению и передаче информации. Это основа для стабильной работы корпоративных систем, облачных сервисов и цифровых продуктов», – рассказал Назаров.

В Башкортостане на сегодняшний день действуют пять территорий опережающего развития: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Резиденты ТОР получают серьезные льготы по налогам, аренде и земле, включая пониженные ставки и возможность взять участок без торгов.