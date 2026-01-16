В Башкортостане подорожает проезд в автобусах

С первого февраля 2026 года стоимость проезда в автобусах АО «Башавтотранс», курсирующим по городским маршрутам, станет 46 рублей. По данным перевозчика по карте «Алга» проезд будет стоить 42 рубля. Социальные льготы при этом сохранятся.

На межмуниципальных маршрутах цена билета будет рассчитываться, исходя из предельного максимального тарифа – 4,6 рубля за километр пути.

По словам главы Минтранса Любови Минаковой, повышение стоимости проезда – это «вынужденная мера, обусловленная общей инфляцией по стране и ростом издержек, включая повышение цен на топливо, запчасти, ремонт, зарплаты сотрудников и необходимостью обновления автопарков». Такие меры принимаются сейчас во многих регионах России.