На лучшей вакансии января в Уфе предлагают до 190 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало 2026 года.

Топ вакансий января в Уфе выглядит следующим образом:

1. Помощник машиниста тепловоза в РЖД. Предлагаемая зарплата – 150-190 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по продажам в АН «Жилищная инициатива». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Лемана Про». Предлагаемая зарплата – от 110 315 рублей в месяц.

4. Главный бухгалтер в Почту России. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Автоэксперт по осмотру имущества в «РЕСО-Гарантия». Предлагаемая зарплата – 85-100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 350-500 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Казани – от 234 тыс. рублей в месяц (руководитель проекта); в Москве – 300-350 тыс. рублей в месяц (ведущий программист «1C»).

