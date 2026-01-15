Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе прокуратура признала брак погибшего участника СВО недействительным

В прокуратуру Октябрьского района Уфы обратилась местная жительница с просьбой провести проверку.

Женщина сообщила о том, что всего за неделю до заключения ее сыном контракта и Минобороны и некоей уфимкой был заключен брак.

После того как сын этой женщины погиб на СВО, его новая супруга имела право на компенсационные выплаты. В ходе проверки прокуратура выяснила, что фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил требования прокурора.

