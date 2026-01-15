Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане оборудовано 100 мест для проведения крещенских купаний

В правительстве республики прошло рабочее совещание с руководителями муниципалитетов и представителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности людей во время проведения массовых крещенских купаний.

Крещение Господне пройдет в ночь с 18 по 19 января (с воскресенья на понедельник).

На совещании сообщили о том, что на территории республики будет оборудовано около 100 иорданей, в которые окунутся более 35 тыс. человек (по опыту прошлых лет).

В правительстве напомнили, что совершать погружение разрешено только в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей и медиков. Ни в коем случае не допускается купание в состоянии опьянения. 

Для обеспечения безопасности и правопорядка будут задействованы более тысячи человек и 300 единиц спецтехники, сотрудники МВД, МЧС и Госкомитета РБ по ЧС, медработники и представители муниципалитетов.

Где в Уфе пройдут крещенские купания в 2026 году?

