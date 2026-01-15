Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфимский перекресток признан одним из самых аварийных в России

Эксперты Центра компетенций городской среды «‎СпецДорПроект», исследовав статистику ДТП, составили список мест с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими в городах России.

Четвертое место в антирейтинге делит Уфа, а именно перекресток улиц Сипайловской и Баязита Бикбая.

За 11 лет там произошло 58 серьезных ДТП. В последние пять лет фиксировали по 8,4 аварии с пострадавшими в год.

«СпецДорПроект» – компания, обслуживающая интеллектуальные транспортные системы Москвы, Твери, Южно-Сахалинска, Челябинска, Зеленограда и других городов России.

Статистику аварий ведет ГАИ. Если на определенном участке в течение одного календарного года произойдет три и более ДТП одного типа или пять и более ДТП разных типов, то его признают местом концентрации ДТП.

