В Сипайлово начали сносить часть аварийной многоэтажки

Дом с адресом Маршала Жукова, 5/1 признали аварийным еще в 2018 году, а теперь приступили к работам.

Об этом сегодня, 15 января, в соцсетях рассказал глава Октябрьского района Антон Тарасов, опубликовав эти фото.

Подрядная организация приступила к демонтажу четвертой секции (пятого подъезда). Часть плит кровли уже демонтировали, а до этого специалисты убрали слой рулонной гидроизоляции.

Дом признали аварийным из-за того, что четвертую секцию строили на отдельном фундаменте, и со временем он просел. На сегодняшний день все 36 семей, проживавших в этом подъезде, уже получили квартиры с чистовой отделкой в том же районе.

