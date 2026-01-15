В Сипайлово начали сносить часть аварийной многоэтажки

Об этом сегодня, 15 января, в соцсетях рассказал глава Октябрьского района Антон Тарасов, опубликовав эти фото.

Подрядная организация приступила к демонтажу четвертой секции (пятого подъезда). Часть плит кровли уже демонтировали, а до этого специалисты убрали слой рулонной гидроизоляции.

Дом признали аварийным из-за того, что четвертую секцию строили на отдельном фундаменте, и со временем он просел. На сегодняшний день все 36 семей, проживавших в этом подъезде, уже получили квартиры с чистовой отделкой в том же районе.