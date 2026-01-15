Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил об угрозе атаки БПЛА.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях в 10:36 сегодня, 15 января.

Такое же сообщение через СМС разослало жителям МЧС Башкортостана.

Объявление беспилотной опасности означает, что в сторону региона могли направить атакующие БПЛА. Обычно в такой ситуации в городах отключают мобильный интернет.

В УГЗ Уфы рассказали, как вести себя при получении сигнала «Внимание всем!»

