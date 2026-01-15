В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях в 10:36 сегодня, 15 января.

Такое же сообщение через СМС разослало жителям МЧС Башкортостана.

Объявление беспилотной опасности означает, что в сторону региона могли направить атакующие БПЛА. Обычно в такой ситуации в городах отключают мобильный интернет.