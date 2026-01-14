В Башкортостане сдвинется срок оплаты услуг ЖКХ

С первого марта 2026 года вступит в силу закон, который переносит крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца.

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2025 года.

Такое решение было принято для удобства жителей: во многих компаниях расчет поступает на счета работников только 15 числа, поэтому люди зачастую задерживали оплату коммуналки.