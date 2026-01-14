Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане сдвинется срок оплаты услуг ЖКХ

Администрация Уфы напомнила жителям об изменениях в правилах оплаты услуг ЖКХ, которые вступят в силу уже скоро.

С первого марта 2026 года вступит в силу закон, который переносит крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца.

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2025 года.

Такое решение было принято для удобства жителей: во многих компаниях расчет поступает на счета работников только 15 числа, поэтому люди зачастую задерживали оплату коммуналки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: