Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе на Крещение перекроют несколько улиц

19 января верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В этот и предшествующий дни пройдут традиционные купания, крестные ходы и другие мероприятия.

Фото: Николай Рубцов

Для обеспечения безопасности будут временно перекрыты участки ряда улиц. С 19:00 18 января до 8:00 19 января проезд закроют по улицам:

– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– Бехтерева (от Менделеева до дома Менделеева, 1/1);

– Кирова (от Айской до Ветошникова);

– Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

– местному проезду вдоль дома Баязита Бикбая, 32А, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина.

Где в Уфе окунуться в прорубь в 2026 году?

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: