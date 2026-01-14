В Уфе на Крещение перекроют несколько улиц

19 января верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В этот и предшествующий дни пройдут традиционные купания, крестные ходы и другие мероприятия.
Для обеспечения безопасности будут временно перекрыты участки ряда улиц. С 19:00 18 января до 8:00 19 января проезд закроют по улицам:
– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– Бехтерева (от Менделеева до дома Менделеева, 1/1);
– Кирова (от Айской до Ветошникова);
– Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);
– местному проезду вдоль дома Баязита Бикбая, 32А, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина.
Комментарии (0)