Реконструкция парка им. Ленина в Уфе завершена на 50%

Один из важнейших парков Башкортостана закрыли на реконструкцию еще весной прошлого года. Сегодня, 14 января, мэрия Уфы отчиталась о проделанных работах.

Фото: администрация Уфы

Как сообщили в администрации, готовность работ приближается к 50%.

Подрядчики выполнили все основные подготовительные и инфраструктурные работы.

Проложены инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, система автополива и электроснабжение. Установлена часть малых архитектурных форм.

Теперь строители сосредоточены на создании фундаментов и оснований для ключевых объектов. В частности, завершено устройство бетонного основания для пешеходных дорожек общей площадью более 13 тыс. кв. м.

Ведутся работы по подготовке площадок для стритбола, волейбола и специализированной площадки для маломобильных граждан. Формируется основание под амфитеатр для будущих культурных мероприятий. На участке со стороны ул. Тукаева выполнено террасирование и залито подбетонное основание.

После завершения всех бетонных работ начнется этап укладки финишных покрытий дорожек, озеленения, монтажа освещения и оборудования.

Фото: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы

