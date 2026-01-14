Реконструкция парка им. Ленина в Уфе завершена на 50%

Как сообщили в администрации, готовность работ приближается к 50%.

Подрядчики выполнили все основные подготовительные и инфраструктурные работы.

Проложены инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, система автополива и электроснабжение. Установлена часть малых архитектурных форм.

Теперь строители сосредоточены на создании фундаментов и оснований для ключевых объектов. В частности, завершено устройство бетонного основания для пешеходных дорожек общей площадью более 13 тыс. кв. м.

Ведутся работы по подготовке площадок для стритбола, волейбола и специализированной площадки для маломобильных граждан. Формируется основание под амфитеатр для будущих культурных мероприятий. На участке со стороны ул. Тукаева выполнено террасирование и залито подбетонное основание.

После завершения всех бетонных работ начнется этап укладки финишных покрытий дорожек, озеленения, монтажа освещения и оборудования.