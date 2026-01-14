Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане льготники смогут сами выбирать землю для строительства дома

Замминистра земельных и имущественных отношений Артур Аманбаев на заседании комитета Госсобрания рассказал об изменениях в правилах предоставления земли нуждающимся.

Речь идет о льготниках, которые имеют право на бесплатный участок для строительства дома.

Теперь они смогут самостоятельно найти и сформировать подходящий земельный участок в соответствии с правилами застройки и градостроительной документацией.

Это стало возможным после внесения поправок в статью 15 закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

Законопроект предоставляет альтернативу: либо ждать выделения участка в общем порядке, либо самостоятельно найти и сформировать подходящий земельный участок. После предварительного согласования с уполномоченным органом такой участок будет предоставлен заявителю бесплатно и однократно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: