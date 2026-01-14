В Башкортостане льготники смогут сами выбирать землю для строительства дома

Речь идет о льготниках, которые имеют право на бесплатный участок для строительства дома.

Теперь они смогут самостоятельно найти и сформировать подходящий земельный участок в соответствии с правилами застройки и градостроительной документацией.

Это стало возможным после внесения поправок в статью 15 закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

Законопроект предоставляет альтернативу: либо ждать выделения участка в общем порядке, либо самостоятельно найти и сформировать подходящий земельный участок. После предварительного согласования с уполномоченным органом такой участок будет предоставлен заявителю бесплатно и однократно.