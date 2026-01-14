Где в Уфе пройдут крещенские купания в 2026 году?

В Уфе для традиционных крещенских купаний подготовят семь купелей.

Демский район:

– озеро Кустаревское, микрорайон «Яркий»;

Калининский район:

– река Уфа – левый берег, в районе Князевской переправы;

Орджоникидзевский район:

– река Белая – у спорткомплекса «Биатлон»;

Советский район:

– озеро Солдатское – парк Якутова;

Октябрьский район:

– парк «Кашкадан»;

Ленинский район:

– река Белая – рядом со стадионом «Водник»;

Кировский район:

– СОК «Юность».

В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и городского Центра общественной безопасности. Сами купели оборудуют поручнями и лестницами. Кроме того, планируют установить палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.