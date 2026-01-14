Где в Уфе пройдут крещенские купания в 2026 году?

19 января православные жители Башкортостана отметят Крещение Господне. В этом году, как обычно, будут оборудованы специальные купели, безопасные для купающихся.
В Уфе для традиционных крещенских купаний подготовят семь купелей.
Демский район:
– озеро Кустаревское, микрорайон «Яркий»;
Калининский район:
– река Уфа – левый берег, в районе Князевской переправы;
Орджоникидзевский район:
– река Белая – у спорткомплекса «Биатлон»;
Советский район:
– озеро Солдатское – парк Якутова;
Октябрьский район:
– парк «Кашкадан»;
Ленинский район:
– река Белая – рядом со стадионом «Водник»;
Кировский район:
– СОК «Юность».
В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и городского Центра общественной безопасности. Сами купели оборудуют поручнями и лестницами. Кроме того, планируют установить палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.
