В Башкортостане усилится работа по обновлению общественного транспорта

В 2026 году в России запускается масштабная федеральная программа по обновлению автопарков больших городов.

Фото: администрация Уфы

В рамках программы города с населением от 50 тыс. человек смогут получить финансирование обновления парка общественного транспорта.

В федеральном бюджете на эти цели на три года заложено почти 32 млрд рублей.

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров уже заявил ор том, что поручил республиканскому Минтрансу до первого марта 2026 года подготовить и направить заявку от региона.

«Нам нужен современный и комфортный общественный транспорт», – сообщил Назаров.

