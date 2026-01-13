После нападения бешеной рыси на ребенка под Уфой возбуждено уголовное дело

Как мы писали ранее, дикая рысь зашла на территорию лагеря, набросилась на 13-летнюю девочку и покусала ее.

Вскоре выяснилось, что рысь болела бешенством на последней стадии, сразу после отлова она умерла.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, ЧП произошло на прошлой неделе.

Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ. Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение.

СУ СК РФ сообщает о том, что возбуждено уголовное дело о халатности, проходит проверка.