После нападения бешеной рыси на ребенка под Уфой возбуждено уголовное дело

Вчера, 12 января, в СМИ появилась информация о нападении дикого животного на ребенка на территории спортивного центра «Уфимский сокол» (50 км от Уфы).

Как мы писали ранее, дикая рысь зашла на территорию лагеря, набросилась на 13-летнюю девочку и покусала ее.

Вскоре выяснилось, что рысь болела бешенством на последней стадии, сразу после отлова она умерла.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, ЧП произошло на прошлой неделе. 

Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ. Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение.

СУ СК РФ сообщает о том, что возбуждено уголовное дело о халатности, проходит проверка.

