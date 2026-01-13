В Башкортостане удвоили расходы на поддержку участников СВО

По словам министра, в 2025 году в Башкортостане на реализацию 54 мер поддержки направили 30,8 млрд рублей – в два раза больше, чем в 2024 году.

Среди основных направлений работы – оказание медицинской помощи. Так, диспансеризацией на передвижных комплексах охватили 2 610 военнослужащих. В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн пролечились более 7,3 тыс. бойцов и 520 членов их семей. Консультационную и психологическую помощь в медучреждениях получили 6,5 тыс. человек.

В правительстве отметили, что в планах на 2026 год – открыть в республике еще 36 муниципальных Центров поддержки участников СВО, наращивать темпы трудоустройства с внедрением механизма квотирования рабочих мест для военнослужащих, а также запуск системы «одного окна» для комплексного сопровождения возвращающихся бойцов.