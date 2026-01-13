Резиденцию Деда Мороза в Уфе посетили более 200 тыс. человек

Вчера, 12 января, был последний день работы Резиденции Деда Мороза, расположенной в Уфе на площади имени Ленина.
В день закрытия Дед Мороз и Снегурочка традиционно провели праздничную программу с концертными выступлениями, конкурсами и сюрпризами.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что с 25 декабря Резиденцию Деда Мороза посетили более 200 тыс. человек – не только из Уфы и Башкортостана, но и из других регионов страны и даже из других стран. В прошлом году было около 165 тыс. посетителей.
Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Новогодний волшебник принимает в ней гостей ежегодно с конца декабря до середины января.
