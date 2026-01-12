Башкортостан вошел топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные ГИБДД, составило рейтинг субъектов страны по количеству технических средств автоматической фотовидеофиксации на дорогах по состоянию на начало 2026 года.
По состоянию на начало января 2026 года больше всего дорожных камер установлено в Москве – 13 613. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 2948.
Как и в прошлом году, замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2058 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской (1929) области и Санкт-Петербурге (1691), которые идут следом.
Для сравнения, в сентябре 2023 года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры.
В 2025 году ввели новый порядок распределения доходов от выплаченных штрафов за нарушение ПДД. Раньше в бюджет региона поступали все деньги, а теперь – только 75%.
