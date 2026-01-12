Башкортостан вошел топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

По состоянию на начало января 2026 года больше всего дорожных камер установлено в Москве – 13 613. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 2948.

Как и в прошлом году, замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2058 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской (1929) области и Санкт-Петербурге (1691), которые идут следом.

Для сравнения, в сентябре 2023 года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры.

В 2025 году ввели новый порядок распределения доходов от выплаченных штрафов за нарушение ПДД. Раньше в бюджет региона поступали все деньги, а теперь – только 75%.