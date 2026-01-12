Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе за выходные произошло 80 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 10 и 11 января.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 80 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 630 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (79), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (32) и не уступавшие дорогу пешеходам (38).

Кроме того, оштрафовали 59 пешеходов-нарушителей.

Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, еще пять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

