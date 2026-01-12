В Уфе за выходные произошло 80 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 80 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 630 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (79), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (32) и не уступавшие дорогу пешеходам (38).

Кроме того, оштрафовали 59 пешеходов-нарушителей.

Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, еще пять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.