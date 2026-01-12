В Башкортостане повысили штрафы за неправильную перевозку детей

Госавтоинспекция Уфы напоминает о том, что в январе вступили в силу поправки в КоАП РФ, принятые в конце прошлого года.
Изменения внесены в часть третью статьи 12.23 КоАП РФ.
В частности, нарушение требований к перевозке детей теперь влечет наложение на водителя штрафа в размере пяти тыс. рублей (раньше – трех тыс. рублей).
В отношении должностных лиц сумма штрафа возрастает до 50 тыс. рублей (раньше – 25 тыс. рублей), для юридических лиц – до 200 тыс. рублей (раньше – 100 тыс. рублей).
Если перевозчик осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, он несет ответственность как юридическое лицо.
