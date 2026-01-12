Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане повысили штрафы за неправильную перевозку детей

Госавтоинспекция Уфы напоминает о том, что в январе вступили в силу поправки в КоАП РФ, принятые в конце прошлого года.

Изменения внесены в часть третью статьи 12.23 КоАП РФ.

В частности, нарушение требований к перевозке детей теперь влечет наложение на водителя штрафа в размере пяти тыс. рублей (раньше – трех тыс. рублей).

В отношении должностных лиц сумма штрафа возрастает до 50 тыс. рублей (раньше – 25 тыс. рублей), для юридических лиц – до 200 тыс. рублей (раньше – 100 тыс. рублей).

Если перевозчик осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, он несет ответственность как юридическое лицо.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: